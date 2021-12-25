В Испании официально заявили о завершении извержения вулкана на Канарах

Канарские острова 25 декабря сделали официальное заявление о завершении извержения вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма. Оно продолжалось в течение 3 месяцев.

Об изменениях в активности вулкана сообщили власти Канарских островов. В частности, с заявлением выступил член Совета безопасности и спикер правительства Хулио Перес.

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На Канарах завершилось извержение вулкана

Извержение закончилось,

– сообщил Перес.

Он добавил, что чувствует облегчение после этого подтверждения. В то же время эксперты предупреждают, что активность в недрах острова продолжается. Такой ситуация будет оставаться еще долго. Поэтому местному населению придется привыкать к периодическим землетрясениям.

Ученые засвидетельствовали завершение извержения после 10 дней подряд, за которые подтверждали признаки истощения вулкана с низкими или незначительными показателями сейсмичности и выбросов материалов.

"Мы не любим говорить, что все кончено", – отметил геолог и вулканолог Национального географического института Ставрос Мелетлидис. Он пояснил, что в плане чрезвычайных вулканических ситуаций Канар установлены 10 дней ожидания. По его мнению, стоит, чтобы было больше. Несмотря на то, что извержение, возможно, закончилось, вулканический процесс продлится еще долго.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

На Канарах извержение вулкана началось 19 сентября. К счастью, в результате стихии никто не погиб и не пострадал.

Однако вулкан уничтожил 1 345 домов, в основном на западной стороне Ла-Пальмы, а также школы, церкви, оздоровительные центры и инфраструктуру для орошения ферм.

Кроме того, лава покрыла 1 250 гектаров земли на пути к Атлантическому океану. Больше всего пострадали банановые плантации – главный источник существования Ла-Пальмы вместе с туризмом.

Примерно 7 000 человек эвакуировали из их домов, у многих из них на сборы было всего несколько минут.

По предварительным подсчетам, ущерб от извержения может превысить 900 миллионов евро.

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