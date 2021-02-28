В Испании вновь вспыхнули массовые протесты из-за заключения рэпера Пабло Аселя, оскорбившего королевскую семью.

Еще одним требованием протестующих было проведение социальных реформ.

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Что известно о протестах

Сначала студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии вышли на митинг с требованиями отменить реформу в сфере труда, законы об общественной безопасности и иностранцха, а также принудительное выселение из жилья за задолженность.

Кроме того, призвали освободить Аселя.

Люди строили баррикады из контейнеров для мусора, разбивали витрины, грабили магазины, бросали в правоохранителей петарды и даже подожгли машину полиции.

Акции протеста в Барселоне, смотрите видео:

Почему испанцы выходят на протесты