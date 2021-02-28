В Испании продолжаются жестокие протесты: подожгли авто полиции – видео
В Испании вновь вспыхнули массовые протесты из-за заключения рэпера Пабло Аселя, оскорбившего королевскую семью.
Еще одним требованием протестующих было проведение социальных реформ.
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Что известно о протестах
Сначала студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии вышли на митинг с требованиями отменить реформу в сфере труда, законы об общественной безопасности и иностранцха, а также принудительное выселение из жилья за задолженность.
Кроме того, призвали освободить Аселя.
Люди строили баррикады из контейнеров для мусора, разбивали витрины, грабили магазины, бросали в правоохранителей петарды и даже подожгли машину полиции.
Акции протеста в Барселоне, смотрите видео:
Почему испанцы выходят на протесты
- Испанский суд в 2018 году приговорил рэпера к 9 месяцам лишения свободы. Все из-за оскорбления королевского дома и восхваления терроризма в одной из его песен.
- Власти планируют пересмотреть законодательство и отменить аресты за преступления, связанные со свободой слова.
- Однако приговор Аселю не пересмотрят, потому что это дело трехлетней давности.
- Асель должен был добровольно прийти в тюрьму 12 февраля, но не явился.
- Из-за принудительного заключения рэпера в Барселоне и других каталонских городах и вспыхнули протесты.
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