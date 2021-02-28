В Іспанії знову спалахнули масові протести через ув'язнення репера Пабло Аселя, який образив королівську сім'ю. У Барселоні мітинги преросли у заворушення.

Ще однією вимогою протестувальників було проведення соціальних реформ.

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Що відомо про протести

Спочатку студентські профспілки, прихильники незалежності Каталонії вийшли на мітинг з вимогами скасувати реформу у сфері праці, закони про громадську безпеку та іноземців, а також примусове виселення з житла через заборгованість.

Окрім того, закликали звільнити Аселя.

Люди будували барикади з контейнерів для сміття, розбивали вітрини, грабували магазини, кидали у правоохоронців петарди та навіть підпалили машину поліції.

Акції протесту в Барселоні, дивіться відео:

Чому іспанці виходять на протести