В Испании скандал: сестры короля улетели в ОАЭ, где вакцинировались вне очереди
Обе сестры испанского короля Филиппа вакцинировались от COVID-19 во время визита в ОАЭ. Из-за этого вспыхнул скандал, ведь миллионы испанцев продолжают ждать своей очереди на прививки.
Источник:El Confidencial
В ОАЭ сестры Елена и Кристина получили прививку перед тем, как навестить своего отца, бывшего короля Испании Хуана Карлоса. Ранее он покинул страну после скандала с закупками.
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Сами сестры уже публично подтвердили информацию о том, что действительно получили прививки в ОАЭ. Кроме этого, ранее там вакцинировали и их отца, Хуана Карлоса.
"Нам предложили, и мы согласились", – объяснили они, ссылаясь на необходимость иметь "паспорт здоровья", который позволил бы регулярно навещать бывшего короля.
Если бы не это обстоятельство, мы бы согласились на вакцинацию в Испании, когда бы дождались своей очереди,
– заверили сестры.
Их вакцинация вызвала неоднозначную реакцию среди общества. Представители политсил Podemos и ERC подчеркнули, что они "лучший пример того, что Испания должна оставить позади".
Зато руководитель автономной общины Мадрида Изабель Диас Аюсо оправдала их действия. Якобы, они были привиты за рубежом, поэтому "не получили вакцину, предназначенную для других испанцев".
Стоит заметить, что по состоянию на начало марта первую дозу вакцины от коронавируса в Испании получили 4,5 миллиона человек, в то же время 1,2 миллиона уже получили две дозы.
Ситуация с COVID-19 в Испании
- По состоянию на 3 марта там подтвердили 3 136 321 случай коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, умерли 70 247 человек. Выздороветь удалось 65 034 400 пациентам.
- Сейчас в стране вакцинируют препаратами Pfizer и Moderna жителей и персонал домов престарелых, а также людей, которым более 80 лет.
- Кроме этого, прививки получает также медицинский персонал, который работает с больными и COVID-19 и находится в группе повышенного риска.
- В то же время людей младше 55 лет, работающих в сфере образования, сил безопасности и здравоохранения, вакцинируют препаратом AstraZeneca.
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