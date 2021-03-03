Обе сестры испанского короля Филиппа вакцинировались от COVID-19 во время визита в ОАЭ. Из-за этого вспыхнул скандал, ведь миллионы испанцев продолжают ждать своей очереди на прививки.

В ОАЭ сестры Елена и Кристина получили прививку перед тем, как навестить своего отца, бывшего короля Испании Хуана Карлоса. Ранее он покинул страну после скандала с закупками.

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Сами сестры уже публично подтвердили информацию о том, что действительно получили прививки в ОАЭ. Кроме этого, ранее там вакцинировали и их отца, Хуана Карлоса.

Справка. В июне 2014 года Хуан Карлос решил отречься от престола в пользу своего сына, принца Филиппа VI. Бывший монарх покинул Испанию на фоне расследования о коррупции.

"Нам предложили, и мы согласились", – объяснили они, ссылаясь на необходимость иметь "паспорт здоровья", который позволил бы регулярно навещать бывшего короля.

Если бы не это обстоятельство, мы бы согласились на вакцинацию в Испании, когда бы дождались своей очереди,

– заверили сестры.

Их вакцинация вызвала неоднозначную реакцию среди общества. Представители политсил Podemos и ERC подчеркнули, что они "лучший пример того, что Испания должна оставить позади".

Зато руководитель автономной общины Мадрида Изабель Диас Аюсо оправдала их действия. Якобы, они были привиты за рубежом, поэтому "не получили вакцину, предназначенную для других испанцев".

Стоит заметить, что по состоянию на начало марта первую дозу вакцины от коронавируса в Испании получили 4,5 миллиона человек, в то же время 1,2 миллиона уже получили две дозы.

Ситуация с COVID-19 в Испании