Обидві сестри іспанського короля Філіпа вакцинувалися від COVID-19 під час візиту до ОАЕ. Через це спалахнув скандал, адже мільйони іспанців продовжують чекати своєї черги на щеплення.

В ОАЕ сестри Олена та Крістіна отримали щеплення перед тим, як відвідати свого батька, колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса. Раніше він покинув країну після скандалу з закупівлями.

Цікаво Гучне відлуння хабаря у 100 мільйонів євро, або Чому колишній король Іспанії втік з країни

Самі сестри вже публічно підтвердили інформацію про те, справді отримали щеплення в ОАЕ. Крім цього, раніше там вакцинували і їхнього батька, Хуана Карлоса.

Довідка. У червні 2014 року Хуан Карлос вирішив зректися престолу на користь свого сина, принца Філіпа VI. Колишній монарх покинув Іспанію на тлі розслідування про корупцію.

"Нам запропонували, і ми погодилися", – пояснили вони, посилаючись на необхідність мати "паспорт здоров'я", який дозволив би регулярно відвідувати колишнього короля.

Якби не ця обставина, ми б погодилися на вакцинацію в Іспанії, коли б дочекалися своєї черги,

– запевнили сестри.

Їхня вакцинація викликала неоднозначну реакцію серед суспільства. Представники політсил Podemos і ERC наголосили, що вони "є найкращими прикладами того, що Іспанія повинна залишити позаду".

Натомість керівниця автономної громади Мадрида Ізабель Діас Аюсо виправдала їхні дії. Мовляв, вони були щеплені за кордоном, тож "не отримали вакцину, призначену для інших іспанців".

Варто зауважити, що станом на початок березня першу дозу вакцини від коронавірусу в Іспанії отримали 4,5 мільйони людей, водночас 1,2 мільйона вже отримали дві дози.

Ситуація з COVID-19 в Іспанії