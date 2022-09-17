Кроме того, минобороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами . Также двадцать грузовиков для украинских защитников передали обмундирование и материалы для зимних условий . Это снаряжение в течение августа готовило подразделение материально-технического обеспечения армии Испании.

Министерство обороны Испании сообщало, что 9 сентября самолет Т-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортировал в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии.



Испания отправила военную помощь самолетом / Генштаб ВСУ

Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры

Бронетранспортеры THeMIS уже в Украине. Они могут спасти жизнь на поле боя, ведь перевозят вес в 750 килограммов. THeMIS преследует цель максимально заменить людей на фронте. Аппарат оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем и может развивать скорость до 20 километров в час.

У таких машин ряд модификаций: от чисто транспортировочных до боевых и разведывательных — это зависит от того, какую именно платформу установят между гусеницами. THeMIS находится на вооружении 11 стран, среди которых США, Великая Британия и Германия.

Какие страны обещают предоставить Украине больше оружия

Министерство обороны Греции согласовало схему "кругового обмена" с Германией, согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал предоставить Украине больше оружия. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.

В то же время глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис пообещал отправить в Украину две партии БТРов. Первая поступит уже скоро.

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