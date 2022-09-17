Чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) минулого тижня. Загалом вантажі, які передали останніми днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Важливо Потужний аргумент: чи може Україна розраховувати на далекобійну зброю

Іспанія передала не лише боєприпаси

Міністерство оборони Іспанії повідомляло, що 9 вересня літак Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортував в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії.

Крім того, міноборони Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами. Також двадцятьма вантажівками для українських захисників передали обмундирування та матеріали для зимових умов. Це спорядження протягом серпня готував підрозділ матеріально-технічного забезпечення армії Іспанії.



Іспанія відправила військову допомогу літаком / Генштаб ЗСУ

Естонія передала Україні безпілотні гусеничні бронетранспортери

Бронетранспортери THeMIS вже в Україні. Вони можуть врятувати життя на полі бою, адже перевозять вагу у 750 кілограмів. THeMIS має на меті максимально замінити людей на фронті. Апарат оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном і може розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину.

Такі машини мають низку модифікацій: від суто транспортувальних до бойових та розвідувальних — це залежить від того, яку саме платформу встановлять між гусеницями. THeMIS є на озброєнні 11 країн, серед яких США, Велика Британія та Німеччина.

Які країни обіцяють надати Україні більше зброї

Міністерство оборони Греції погодило схему "кругового обміну" з Німеччиною, згідно з якою грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно пообіцяв надати Україні більше зброї. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars і 50 бронетранспортерів Dingo.

Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв відправити в Україну дві партії БТРів. Перша надійде вже незабаром.

До речі, президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна все ще гостро потребує озброєння. Він переконаний, ми отримували б значно менше зброї, але на ситуацію вплинув контрнаступ ЗСУ. Успіхи військових позитивно вплинули на рішення партнерів щодо допомоги.

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