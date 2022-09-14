Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Інститут майбутнього Іван Ступак. За його словами, деякі представники Заходу досі вірять у міфи про "другу армію світу". Але успіхи ЗСУ поступово стирають ці переконання.

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Українці ефективно використовують західну зброю

Як наголошує Коваленко, упродовж більш ніж 6 місяців повномасштабної війни українські військові доводять, що вміють ефективно використовувати західну зброю. Вона не розпродана, не втрачена і не захоплена, як постійно горланять російські пропагандисти, а серйозно нищить окупантів. Це може переконати Захід таки надати Україні ще потужнішу зброю.

Все працює в режимі нонстоп і дуже ефективно. Це переконує американських друзів, що вони можуть і надалі давати зброю. Впевнений, що найближчим часом буде розширення допомоги, і нам надаватимуть потужнішу зброю. Але треба дочекатися, –

вважає Ступак.

Крім того, вже наближається жовтень, коли потенційно може запрацювати ленд-ліз. Ступак закликає усіх заспокоїтися – він не запрацює одразу з 1 жовтня. Але однозначно колись Україні постачатимуть зброю і за цією програмою. Поки що надання пакетів допомоги ефективно працює – вдається і оборонятися, і громити окупантів на деяких напрямках.

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Додамо, за даними Reuters, Сполучені Штати можуть найближчими днями анонсувати новий пакет допомоги Україні на 600 мільйонів доларів. Наразі деталей немає конкретних деталей, що саме США готові передати для ЗСУ.