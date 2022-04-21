Испания отправила в Украину оружие и 200 тонн боеприпасов
21 апреля 2022 , 17:08Читати новину українською
Испания продолжает помогать Украине бороться против российской агрессии. Они уже отправили груз с оружием и 200 тонн боеприпасов.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Хотим, чтобы Украина победила
Корабль "Изабель" уже отбыл из испанского порта в Польшу. Там будет 20 единиц бронированной техники, 200 тонн боеприпасов и других важнейших материалов.
Это вдвое больше, чем когда-либо мы отправляли. И это больше, чем предыдущий наш груз. Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины, – подчеркнул Санчес.
Напомним, недавно Литва передала Украине тяжелые минометы. Они помогут как в обороне, так и при контрнаступлении.
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