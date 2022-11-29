Испания пообещала передать Украине больше систем ПВО и генераторы
Источник:Дмитрий Кулеба
Во вторник, 29 ноября, министры иностранных дел Украины и Испании встретились в рамках саммита НАТО. Чиновники обсудили оказание помощи Украине.
Глава МИД Украины накануне подчеркнул, что темой номер один для Украины на саммите станет энергетическая система и ее защита от российских обстрелов. Во время встречи будут говорить не о том, что Украине нужно, а будут обсуждать конкретные даты и объемы этих поставок.
Важно В НАТО продолжается дискуссия о передаче Patriot Украине
Украине пообещали еще большую поддержку от Испании
Во время встречи со своим испанским коллегой Кулеба поблагодарил за предоставление систем ПВО и генераторов.
Мы обсудили реализацию озвученной Украиной формулы мира на саммите G20,
– отметил Кулеба.
Хосе Мануэль Альбарес подтвердил, что в Украину доставят еще больше товаров.
Что потребует Украина от НАТО
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет настаивать на передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и трансформаторов. Об этом он сообщил сегодня на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.
Он отметил, что на встрече министров НАТО необходимо ускорять принятие и реализацию решений. Пока союзники размышляют, украинцы сидят без электричества, воды и отопления после ударов россиян, подчеркнул Кулеба.Примите во внимание! ЗРК MIM-104 Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. ЗРК Patriot состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.
Что этому предшествовало
- Польша просила Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы. Ранее Берлин планировал передать эти системы в Варшаву.
- Однако в ФРГ объяснили, что сейчас это сделать невозможно . Министерство обороны Германии заявило, что системы ПВО Patriot, которые ФРГ предложила Польше, предназначены для использования только на территории НАТО.
- В воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо. В частности, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместит в Украине.
- На призыв Польши отреагировали и в НАТО . Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО. В то же время он подчеркнул, что если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.
- Однако официальный представитель федерального правительства Германии Кристиана Гоффманн сообщила, что Германия обсуждает с союзниками запрос Польши о передаче Украине систем Patriot. Кроме того, она отметила, что правительство Германии "внимательно следит за тем, как продолжаются обсуждения в Польше".
- На саммите НАТО в Бухаресте сейчас ведутся дискуссии о возможности передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
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