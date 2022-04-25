Испанский оператор ГТС направил Украине оборудование для ремонта сети

Россияне нанесли большой ущерб гражданской инфраструктуре. Государства и иностранные компании участвуют в восстановлении объектов и возвращении их к работе.

В ходе войны россияне среди всего прочего повредили и отдельные участки газотранспортной системы Украины. Активные работы по их восстановлению уже ведутся.

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Оборудование из Испании

Оператор ГТС Enagas направил в Украину оборудование и материалы для ремонта газопроводов. В частности из Испании прибыли аварийные муфты, компактные мобильные компрессоры, оборудование для работы в темное время суток.

Также Enagas прислал очень много расходных материалов и запчастей, которые обязательно пригодятся.

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