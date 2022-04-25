У ході війни росіяни поміж усього іншого пошкодили й окремі ділянки газотранспортної системи України. Активні роботи над їх відновленням вже ведуться.

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Обладнання з Іспанії

Оператор ГТС Enagas надіслав в Україну обладнання та матеріали для ремонту газопроводів. Зокрема, з Іспанії прибули аварійні муфти, компактні мобільні компресори, обладнання для роботи у темний час доби.

Також Enagas надіслав дуже багато розхідних матеріалів та запчастин, які обов'язково стануть у нагоді.

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