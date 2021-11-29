Испанский остров затапливает лава: вулкан на Канарах грозит новыми разрушениями

С 19 сентября на острове Ла-Пальма, входящем в группу Канарских островов в Атлантическом океане, продолжается извержение вулкана. 28 ноября стало известно, что территорию затапливает новая волна лавы.

По информации местных властей, остров переполнен новыми вулканическими жерлами. В результате извержения потоки лавы могут существенно увеличить масштабы разрушения.

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Речь идет об очередном уничтожении земель, дорог и домов в испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе. Таких разрушения не избежать, поскольку скорость движения лавы из новых кратеров достигала 6 метров в минуту.

Потоки лавы могут существенно увеличить масштабы разрушения: смотрите видео с Twitter LaPalmaErupcion

Скамья на Канарах уничтожила инфраструктуру

Всего с начала извержения, почти за 3 недели, исследователи насчитали 11 различных потоков лавы. Расплавленная порода накрыла более 1100 гектаров земли с домами, объектами инфраструктуры, линиями электропередач и оросительными трубами.

Расплавленная порода разрушила все на 1100 гектарах: смотрите видео с твиттера LaPalmaErupcion

Один из новых потоков лавы в середине ноября затопил кладбище на острове Ла-Пальма и "перезахоронил" останки более 3 тысяч человек. К счастью, новых жертв стихии не было.

Новые потоки лавы покрыли Ла-Пальму: смотрите видео с твиттера LaPalmaErupcion

В то же время территория испытала в течение одной ночи 80 землетрясений с магнитудой до 3,6. Часть из них ощутили местные жители.

Последствия, вызванные потоками лавы на Канарах / Фото с твиттера LaPalmaErupcion

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