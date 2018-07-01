Испанский организация спасла 60 мигрантов в Средиземном море

Испанский неправительственная организация Proactiva Open Arms приняла на борт своего судна 60 беженцев в Средиземном море. Корабль направляется в безопасную гавань.

Об этом организация написала в своем Twitter.

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Министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что спасательное судно испанской НПО может "забыть о прибытии в итальянский порт". Итальянская сторона выступает за передачу мигрантов береговой охране Ливии.

#ULTIMAHORA Rescatadas y a salvo 59 personas a la deriva y en peligro de muerte #Med Ahora todas a bordo #OpenArms rumbo a puerto seguro.

A pesar de obstáculos, seguimos protegiendo el derecho a la vida de los invisibles.Sus historias sobre lo vivido #Libia son aterradoras pic.twitter.com/7d3SJ4JLov — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) June 30, 2018

Напомним, что испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев с корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту, после чего судно застряло в Средиземном море. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.