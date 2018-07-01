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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Испанский организация спасла 60 мигрантов в Средиземном море

15 Читати новину українською
Спасенные беженцы
Спасенные беженцы / dw.com

Испанский неправительственная организация Proactiva Open Arms приняла на борт своего судна 60 беженцев в Средиземном море. Корабль направляется в безопасную гавань.

Об этом организация написала в своем Twitter.

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Министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что спасательное судно испанской НПО может "забыть о прибытии в итальянский порт". Итальянская сторона выступает за передачу мигрантов береговой охране Ливии.

Напомним, что испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев с корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту, после чего судно застряло в Средиземном море. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Теги: Новости политики беженцы
Источник: 24 Канал
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