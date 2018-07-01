Іспанська організація врятувала 60 мігрантів у Середземному морі

Іспанська неурядова організація Proactiva Open Arms прийняла на борт свого судна 60 біженців в Середземному морі. Корабель прямує в безпечну гавань.

Про це організація написала у своєму Twitter.

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Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що рятувальне судно іспанської НУО може "забути про прибуття в італійський порт". Італійська сторона виступає за передачу мігрантів береговій охороні Лівії.

#ULTIMAHORA Rescatadas y a salvo 59 personas a la deriva y en peligro de muerte #Med Ahora todas a bordo #OpenArms rumbo a puerto seguro.

A pesar de obstáculos, seguimos protegiendo el derecho a la vida de los invisibles.Sus historias sobre lo vivido #Libia son aterradoras pic.twitter.com/7d3SJ4JLov — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) June 30, 2018

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.