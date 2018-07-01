Іспанська організація врятувала 60 мігрантів у Середземному морі
Іспанська неурядова організація Proactiva Open Arms прийняла на борт свого судна 60 біженців в Середземному морі. Корабель прямує в безпечну гавань.
Про це організація написала у своєму Twitter.
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Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що рятувальне судно іспанської НУО може "забути про прибуття в італійський порт". Італійська сторона виступає за передачу мігрантів береговій охороні Лівії.
Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.
Джерело: 24 Канал
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