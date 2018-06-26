Мальта прийме рятувальне судно з 234 мігрантами на борту

Мальта погодилася прийняти рятувальне судно Lifeline німецької неурядової організації Mission Lifeline з 234 мігрантами на борту.

Про це повідомляє AFP.

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Італьйський прем'єр Джузеппе Конте заявив, що це йому вдалося переконати мальтійського колегу Джозефа Муската.

"Я щойно поговорив телефоном з прем'єр-міністром Мускатом, судно Lifeline неурядової організації Mission Lifeline приймуть на Мальті", – розповів Конте, не зазначивши точно дати прибуття судна.

Раніше це судно відмовилася приймати Іспанія, на борту знаходяться буженці, яких вдалося врятувати 21 червня у Середземному морі.

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

