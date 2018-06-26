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09:48, 23 июня
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Мальта примет спасательное судно с 234 мигрантами на борту

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Судно Lifeline
Судно Lifeline / rbc.ua

Мальта согласилась принять спасательное судно Lifeline немецкой неправительственной организации Mission Lifeline с 234 мигрантами на борту.

Об этом сообщает AFP.

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Итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что это ему удалось убедить мальтийского коллегу Джозефа Муската.

"Я только что поговорил по телефону с премьер-министром Мускатом, судно Lifeline неправительственной организации Mission Lifeline примут на Мальте", – рассказал Конте, не указав точно даты прибытия судна.

Ранее это судно отказалась принимать Испания, на борту находятся беженцы, которых удалось спасти 21 июня в Средиземном море.

Напомним, что испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев с корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту, после чего судно застряло в Средиземном море. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.


 

Теги: Новости политики беженцы
Источник: 24 Канал
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