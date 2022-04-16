Инцидент произошел в городе Аликанте. Нападение зафиксировали камеры, установленные в местном баре.

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Еще одно доказательство, что дело не в Путине и пропаганде

Сообщается, что трое нетрезвых мужчин пришли в местный бар, желая продолжить праздник. Однако бармен Руслан Повалий сообщил, что заведение скоро закроется и попросил туристов покинуть помещение.

Услышав акцент бармена, россияне спросили, откуда он родом. Он ответил, что из Украины.

И добавил: "Слава Украине",

– рассказывает Руслан.

После этой фразы россияне набросились на бармена. Как видно на видео, владелица заведения и еще две посетительницы пытались разогнать нападавших, однако те резко оттолкнули женщин. Когда Руслан уже был в бессознательном состоянии, один из нападавших ударил его ногой.

Гражданская гвардия Испании начала расследование. Есть подозрения, что двое у двоих из россиян, которые напали на бармена, есть криминальное прошлое.

По данным местных СМИ, у украинца зафиксировали ушибы и перелом носа.

Смотрите видео с места событий:

Кстати, Турция решила создать новую авиакомпанию, занимающуюся перевозкой российских туристов на турецкие курорты.

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