Інцидент трапився у місті Аліканте. Напад зафіксували камери, встановлені в місцевому барі.

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Ще один доказ, що справа не в Путіні та пропаганді

Повідомляється, що троє нетверезих чоловіків прийшли в місцевий бар, бажаючи продовжити свято. Однак бармен Руслан Повалій повідомив, що заклад скоро закриється і попросив туристів покинути приміщення.

Почувши акцент бармена, росіяни запитали, звідки він родом. Він відповів, що з України.

І додав: "Слава Україні",

– розповідає Руслан.

Після цієї фрази росіяни накинулися на бармена. Як видно із відео, власниця закладу та ще дві відвідувачки намагалися розігнати нападників, однак ті різко відштовхнули жінок. Коли Руслан вже був у напівнепритомному стані, один з нападників вдарив його ногою.

Наразі цивільна гвардія Іспанії розпочала розслідування. Є підозри, що двоє з російських нападників мають кримінальне минуле.

За даними місцевих ЗМІ, в українця зафіксували забої та перелом носа.

Дивіться відео з місця подій:

До речі, Туреччина вирішила створити нову авіакомпанію, яка займатиметься перевезенням російських туристів на турецькі курорти.

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