Использовали уже 60%: в МВД объяснили, может ли Россия восстановить ресурсы высокоточного оружия

Россия в войне против Украины уже использовала 60% высокоточного оружия. Сможет ли Москва восстановить свои ресурсы напрямую, будет зависеть от санкции Запада.

За 6 – 9 месяцев ВПК России может испытывать невероятно серьезные проблемы.

О перспективах России восстановить ресурсы высокоточного оружия в эфире канала Рада рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

Кстати Путин "бережет" Москву и Санкт-Петербург: бойцы из каких регионов России больше погибают в Украине

Он подчеркнул, что составной частью современного оружия являются электроника и чипы. На фоне санкций стран Запада, где Россия больше не может покупать электронику, восстановить ресурсы быстро и эффективно нереально.

С теми санкциями, которые наложены на Россию, если они не смогут найти серые и черные пути поставок этих чипов, восстановить (ресурсы – 24 канал) быстро и эффективно фактически нереалистично,

– сказал Денисенко.

По словам Денисенко, помочь России обойти санкции могут Индия и Китай. Советник главы МВД добавил, что если Россия не сможет обходить санкции, то строить новые ракеты для них будет очень сложно.

"Нужно смотреть, как работают санкции и находит ли Россия, как их обойти", - сказал он. Денисенко прогнозирует, что за 6 – 9 месяцев военно-промышленный комплекс России может испытывать невероятно серьезные проблемы в части электроники.

В то же время советник Дениса Монастырского заявил, что у России еще 40% запасов высокоточного оружия "и это очень много".

Россия использовала 60% высокоточного оружия: что известно

23 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля Россия применила 2275 различных ракет в войне с Украиной. По его словам, Россия нанесла по Украине 1474 ракетных ударов.

После этого в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что Россия использовала уже 60% запасов высокоточного оружия.

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий отметил, что по другим данным, Россия могла использовать уже даже 70%. Он также рассказал, что Россия не способна пополнять запасы быстро, так как упустила возможность покупать компоненты иностранного производства.

Кроме того, Россия изменила тактику, когда наносит ракетные удары. Теперь кафиры выбирают объект и выпускают 8 – 12 ракет. Ранее кафиры использовали от 2 до 4 ракет и наносили хаотические удары.

Достойно внимания – современные танки россиян заканчиваются: в Запорожье завезли Т-62: смотрите видео