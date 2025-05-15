Это наше преимущество, – офицер NEMESIS ответил, почему украинские БпЛА лучше российских

Дроны уже давно изменили ход российско-украинской войны, их активно применяют и ВСУ, и оккупанты. Хотя у россиян этот процесс систематизирован, украинские защитники имеют другие преимущества.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS Сергей "Скалун", заметив, что часть успеха – это обученные операторы БпЛА. Важно, что большинство беспилотников наша страна производит самостоятельно.

Смотрите также Незаметные для ПВО: усовершенствованные MAGURA V5 могут стать ведущими в освобождении Крыма

Почему украинские БпЛА лучше российских

В перехваченных разговорах оккупантов часто можно услышать, как они жалуются на то, что их операторы БпЛА не знают, как правильно направить дрон и эффективно его применить, ведь россияне делают все в спешке. По словам офицера 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS, это действительно помогает украинским военным.

Это наше преимущество – количество и качество операторов БпЛА. Если у россиян все систематизировано и построено на потоках – это их преимущество. У нас много разных курсов, общественных объединений, которые этому учат. Это уже сработало нам в плюс и позволяет преобладать россиян как количественно, так и качественно,

– подчеркнул он.

Сергей "Скалун" заметил, что большинство средств, которые используют украинские защитники, собраны в Украине. Хотя не полностью, но с украинскими компонентами. Это помогает военным быть гибкими и не зависеть от политики Китая.

"Кроме того, у нас "короткое плечо" взаимодействия с производителем – он в Украине. Мы можем быстро вносить изменения в конструкцию БпЛА и быть более эффективными", – добавил он.

К слову, сейчас в Украине активно изготавливают дроны с оптоволоконным управлением, 80% компонентов изготовлено из украинских материалов. Военные на Харьковщине уже активно осваивают использование этих беспилотников.