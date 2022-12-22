Ядерные страшилки Путина направлены на внутреннюю аудиторию – ISW

Путин и Шойгу снова прибегли к ядерным угрозам. В Институте изучения войны считают, что это для того, чтобы больше успокоить внутреннюю аудиторию и запугать Запад.

Вчера во время выступления перед коллегией минобороны Путин и Шойгу говорили о повышенной ядерной готовности, не объявляя о новой политике или каких-либо фундаментальных изменениях в ядерной политике или возможностях России.

К теме Пугал "Сарматами" и "Цирконами": Путин выступил на коллегии минобороны России

Что говорили Путин и Шойгу

Российский диктатор заявил, что российские силы будут продолжать развивать российскую ядерную триаду как главный гарант суверенитета и территориальной целостности России.

Путин и Шойгу заявили, что 91,3% стратегического ядерного арсенала России составляет современное оружие. Мол, сейчас у российских войск есть гиперзвуковые боеголовки "Авангард" и вскоре смогут использовать межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

Аналитики убеждены, что это только страшилки.

Подобные описания очень маловероятно отражают рост готовности России применить ядерное оружие. Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу крайне правого российского сообщества, обвиняющего министерство обороны России (МО) в неспособности предпринять достаточно агрессивные шаги для поддержки войны в Украине.

– сказали в ISW.

Праворадикальные россияне часто требуют применить ядерное оружие, читая об увеличении оказания помощи Украине. Они также обвиняют Кремль в том, что он не может вести переговоры на своих условиях.

В ISW отметили, что они уже не в первый раз изучали инциденты, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию. Аналитики пришли к выводу, что российские власти не намерены ее использовать.