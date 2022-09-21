Путин неадекватен, – Фейгин о вероятности применения ядерного оружия и других рычагах кремля

Путин уже выполнил все угрозы, которые только мог сделать. Кроме последней – ядерной. Рискнет ли он применить атомную бомбу – спрогнозировать невозможно. Но следует помнить, что российский диктатор – неадекватен.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Марк Фейгин. По его словам, российский диктатор действительно использовал все рычаги влияния, которые только мог иметь. Ракетные удары уже были, шантаж на ЗАЭС – тоже; теперь настал черед мобилизации и референдумов.

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Насколько другие угрозы имеют значение? Он уже сделал все, что мог. Что еще? Ударить по Банковой? Не исключаю. Сделает ли он это завтра или еще когда-нибудь – кто знает,

– отметил Фейгин.

Рискнет ли путин применить ядерное оружие

По мнению Фейгина, при применении атомного оружия все идет по определенной цепочке. По всей вероятности, в таком случае кто-то из людей откажется выполнять такой преступный приказ. Однако если все зависит от одного путина, то может произойти всякое.

Мы всегда исходили из того, что решение об использовании атомного оружия – коллегиальное. Это не решает один человек. Если оно коллегиальное, то у такого решения шансов мало. В этой цепочке найдется кто-то, кто откажется,

– подчеркнул Фейгин.

Поэтому прогнозировать, нанесет ли россия ядерный удар – слишком сложно. Очень многое неизвестно. То же с реакцией Запада. Раньше там обещали ответить прямо пропорционально ядерному удару. А как дальше могут развиваться события – и не хочется представлять. Но Запад, считает правозащитник, должен был бы действительно ответить пропорционально.

По мнению Фейгина, если мир встанет перед крушением планетарного масштаба, то Запад сделает все возможное, чтобы оперативно уничтожить путина.

Фейгин о том, применит ли россия ядерное оружие: смотрите видео

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