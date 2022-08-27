В разведке рассказали, используют ли уже данные со спутника, который купил фонд Притулы

Украина использует данные, предоставленные нам партнерами. Однако покупка спутника только улучшает наши возможности. В настоящее время продолжаются процедуры по его оформлению.

Наша цель – иметь свои группировки спутников, которые позволят осуществлять космическую разведку. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Вскоре мы сможем получать космические снимки, чтобы четко знать планы, намерения и позиции вражеских подразделений.

Работает ли уже украинский спутник

Скибицкий рассказал, что сейчас идет процесс оформления спутника. По словам чиновника, это займет немного времени. Вероятно, месяц.

Однако процедурные вопросы нужно сделать.

Что известно о покупке спутника

18 августа волонтер Сергей Притула объявил о покупке спутника ICEY с доступом ко всем фото компании ICEYE.

Для этого использовали деньги, собираемые в рамках кампании "Народный Bayraktar". Украинцы собрали 600 миллионов гривен на покупку турецких беспилотников. Однако в Турции передали беспилотников бесплатно.

19 августа Притула уточнил, что спутник теперь является собственностью Украины, временной является подписка на доступ к базам данных компании.

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