Власти Беларуси продолжает заявлять о том, что массовые протесты в Беларуси имеют своих организаторов, как в самой стране, так и за ее пределами. В МВД государства отметили, что эти лица используют граждан Беларуси как расходный материал.

Соответствующее заявление сделал глава ведомства Юрий Караев, передает БЕЛТА.

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Попытки расшатать ситуацию и внести раздор в общество делались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных мероприятиях. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми,

– заявил он.

Караев отметил, что правоохранители неоднократно предупреждали граждан и просили быть благоразумными и сдержанными, "не поддаваться влиянию информационных технологий манипулирования общественным сознанием, руководствоваться здравым смыслом".

"К сожалению, не все нас услышали. В результате пострадали как участники несанкционированных акций, так и сотрудники милиции", – констатировал министр.

Он также предупредил, что МВД не допустит дестабилизации ситуации в стране. Он также намекнул: сил и средств для этого достаточно.

Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные – привлекаться к установленной законом ответственности", – добавил Караев.

Что известно о протестах и ситуации в Беларуси: кратко