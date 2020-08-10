Используют людей и прикрываются детьми, – МВД Беларуси об "организаторах" протестов
Власти Беларуси продолжает заявлять о том, что массовые протесты в Беларуси имеют своих организаторов, как в самой стране, так и за ее пределами. В МВД государства отметили, что эти лица используют граждан Беларуси как расходный материал.
Соответствующее заявление сделал глава ведомства Юрий Караев, передает БЕЛТА.
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Попытки расшатать ситуацию и внести раздор в общество делались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных мероприятиях. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми,
– заявил он.
Караев отметил, что правоохранители неоднократно предупреждали граждан и просили быть благоразумными и сдержанными, "не поддаваться влиянию информационных технологий манипулирования общественным сознанием, руководствоваться здравым смыслом".
"К сожалению, не все нас услышали. В результате пострадали как участники несанкционированных акций, так и сотрудники милиции", – констатировал министр.
Он также предупредил, что МВД не допустит дестабилизации ситуации в стране. Он также намекнул: сил и средств для этого достаточно.
Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные – привлекаться к установленной законом ответственности", – добавил Караев.
Что известно о протестах и ситуации в Беларуси: кратко
- Массовые протесты в стране начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы считают, что выборы были сфальсифицированными, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.
- Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками. Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.
- ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Во время столкновений были задержаны сотни людей, десятки протестующих получили ранения.
- Вечером 10 августа в Минске люди снова собрались на протест, уже началась новая волна задержаний.
- До этого КГБ Беларуси сделало заявление, что на оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановську готовилось покушение, но ситуация уже под контролем.
- Вероятно, из-за этого Тихановская отказалась от участия в уличных протестах.
- 11 августа граждане Беларуси хотят объявить всенародную забастовку.