Влада Білорусі продовжує заявляти про те, що масові протести у Білорусі мають своїх організаторів, як у самій країні, так і поза її межами. У МВС держави відзначили, що ці особи використовують громадян Білорусі як витратний матеріал.

Відповідну заяву зробив очільник відомства Юрій Караєв, передає БЕЛТА.

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Спроби розхитати ситуацію і внести розбрат у суспільство робилися тими, кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів. Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних заходах. Не гребували таким брудним прийомом, як прикриття дітьми,

– заявив він.

Караєв наголосив, що правоохоронці нібито неодноразово попереджали громадян і просили бути розсудливими і стриманими, "не піддаватися впливу інформаційних технологій маніпулювання суспільною свідомістю, керуватися здоровим глуздом".

"На жаль, не всі нас почули. В результаті постраждали як учасники несанкціонованих акцій, так і співробітники міліції", – констатував міністр.

Він також попередив, що МВС не допустить дестабілізації ситуації в країні. Він також натякнув: сил і засобів для цього достатньо.

Попереджаємо, що будь-які порушення законодавства будуть припинятися, а винні – притягатися до встановленої законом відповідальності", – додав Караєв.

Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко