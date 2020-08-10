Використовують людей і прикриваються дітьми, – МВС Білорусі про "організаторів" протестів
Влада Білорусі продовжує заявляти про те, що масові протести у Білорусі мають своїх організаторів, як у самій країні, так і поза її межами. У МВС держави відзначили, що ці особи використовують громадян Білорусі як витратний матеріал.
Відповідну заяву зробив очільник відомства Юрій Караєв, передає БЕЛТА.
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Спроби розхитати ситуацію і внести розбрат у суспільство робилися тими, кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів. Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних заходах. Не гребували таким брудним прийомом, як прикриття дітьми,
– заявив він.
Караєв наголосив, що правоохоронці нібито неодноразово попереджали громадян і просили бути розсудливими і стриманими, "не піддаватися впливу інформаційних технологій маніпулювання суспільною свідомістю, керуватися здоровим глуздом".
"На жаль, не всі нас почули. В результаті постраждали як учасники несанкціонованих акцій, так і співробітники міліції", – констатував міністр.
Він також попередив, що МВС не допустить дестабілізації ситуації в країні. Він також натякнув: сил і засобів для цього достатньо.
Попереджаємо, що будь-які порушення законодавства будуть припинятися, а винні – притягатися до встановленої законом відповідальності", – додав Караєв.
Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко
- Масові протести у країні розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками. Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення.
- Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову зібралися на протест, вже почалася нова хвиля затримань.
- До цього КДБ Білорусі зробило заяву, що на опозиційну кандидатку у президенти Світлану Тихановську готувався замах, але ситуація вже під контролем.
- Ймовірно, через це Тихановська відмовилася від участі у вуличних протестах.
- 11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.