На складах обнаружили испорченные сухпайки для ВСУ: какая реакция Минобороны

В 2022 году департамент ресурсных закупок приобрел наборы еды для Вооруженных сил Украины. Впрочем, они оказались испорченными.

Испорченные сухпайки для ВСУ запрещены для выдачи и хранятся на складах. Но это еще не все решения, принятые МО в такой ситуации. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Что известно об испорченных сухпайках для ВСУ

У части наборов повреждена упаковка с джемом – несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.

– сообщили в ведомстве.

Эти сухпайки решили изъять. Обещают, что в ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.

Кто закупил испорченную еду для армии

В Министерстве назвали виновным Департамент ресурсного обеспечения, поскольку он совершил покупку без контроля качества.

Департамент решили расформировать, поскольку были коррупционные риски. В частности, в сферу его ответственности входили все решения по закупкам министерства: он определял, сколько нужно закупить, сколько это будет стоить и как именно будут закупать.

Руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, в настоящее время фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям,

– сообщили в МО.

Кто теперь ответственен за закупку продуктов для ВСУ

Функции Департамента ресурсного обеспечения разделили между разными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла") и Департаментом планирования.

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Некачественная еда для Сил обороны – не в первый раз

Раньше уже был скандал с сухпайками. В начале сентября журналисты обнаружили, что в сухпайках нет мяса, но стоят они на удивление дорого. Оказалось, компания поставила некачественный товар. По решению суда компания должна была возместить 456 миллионов гривен.