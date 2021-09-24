Селяне якобы испугались 5G, именно из-за этого они решили разрушить башню. Теперь село, вероятнее всего, осталось без мобильного покрытия.

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Местным жителям важнее здоровье

По словам местных жителей, они не соглашались на установку башни, потому что она имеет "вредное влияние на людей", а здоровье для них важнее. Из-за этого огромная железная конструкция сейчас просто лежит на земле.



Нынешний вид башни сотовой связи / Коллаж 24 канала

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