Селяни нібито злякалися 5G, саме через це вони вирішили зруйнувати вежу. Тепер село, найімовірніше, залишилося без мобільного покриття.

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Місцевим мешканцям важливіше здоров'я

За словами місцевих жителів, вони не погоджувалися на встановлення вежі, бо вона "шкідливо впливає на людей", а здоров'я для них важливіше. Через це величезна залізна конструкція зараз просто лежить на землі.



Теперішній вигляд вежі стільникового зв'язку / Колаж 24 каналу

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