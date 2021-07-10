Исследователи заявили, что разгадали тайну Бермудского треугольника

Ученые использовали снимки со спутников, чтобы разгадать тайну Бермудского треугольника. Они заявляют, что поняли, как там исчезают не только корабли, но и самолеты.

В так называемом Бермудском треугольнике исчезло и разбилось огромное количество самолетов и кораблей. Недавно метеорологи предложили еще одну гипотезу, которую считают наиболее правдоподобной.

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Вероятная разгадка тайны Бермудского треугольника

Ученые считают, что вызвать многочисленные аварии в Бермудском треугольнике могут шестиугольные облака. Они отличаются от других тем, что могут создавать потоки, в которых ветер способен разгоняться до 270 километров в час. Похожие явления могут приводить не только к падению самолетов, но и к авариям кораблей.

Исследователи проанализировали снимки со спутника и выяснили, что некоторые облака могут достигать огромных размеров – до 80 километров. В то же время волны внутри облаков достигают 13 метров. Кроме того, имеется мощная турбулентность, которая является очень опасной для самолетов. Облака имеют и еще одну особенность – прямые края.

Ученые заявили, что шестиугольные облака, обнаруженные в Бермудском треугольнике, являются так называемыми "воздушными бомбами". Все, что попадает в эту область, может потерпеть крушение.

Бермудский треугольник: что о нем известно

Точные границы Бермудского треугольника не определены. Фразу "Бермудский треугольник" впервые использовал в своей статье Винсент Гэддис, было это в 1964 году. Такими словами автор описал треугольный регион, "в котором бесследно исчезали сотни кораблей и самолетов".

Несмотря на жуткую репутацию, в пределах "треугольника" редко случаются исчезновения.

Источник: Википедия