У так званому Бермудському трикутнику зникла і розбилася величезна кількість літаків і кораблів. Нещодавно метеорологи запропонували ще одну гіпотезу, яку вважають найбільш правдоподібною.

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Ймовірна розгадка таємниці Бермудського трикутника

Науковці вважають, що викликати численні аварії в Бермудському трикутнику можуть шестикутні хмари. Вони відрізняються від інших тим, що можуть створювати потоки, в яких вітер здатен розганятися аж до 270 кілометрів у годину. Схожі явища можуть призводити не лише до падіння літаків, але і до аварій кораблів.

Дослідники проаналізували знімки зі супутника і з'ясували, що деякі хмари можуть досягати величезних розмірів – до 80 кілометрів. Водночас хвилі всередині хмар досягають 13 метрів. Крім того, наявна потужна турбулентність, яка є дуже небезпечною для літаків. Хмари мають і ще одну особливість – прямі краї.

Вчені заявили, що шестикутні хмари, виявлені в Бермудському трикутнику, є так званими "повітряними бомбами". Усе, що потрапляє до цієї області, може зазнати аварії.

Бермудський трикутник: що про нього відомо

Точні межі Бермудського трикутника не визначені. Фразу "Бермудський трикутник" вперше використав у своїй статті Вінсент Геддіс, було це у 1964 році. Такими словами автор описав трикутний регіон, "в якому безслідно зникали сотні кораблів та літаків".

Попри моторошну репутацію, в межах "трикутника" рідко трапляються зникнення.

Джерело: Вікіпедія