Истцом против Жеваго в споре за Полтавский ГОК оказался украинец, а не россиянин

Украинский олигарх Константин Жеваго, недавно зафиксированный на отдыхе в Монако во время войны, попал в новый скандал. Находясь в статусе фигуранта уголовного дела, в отношении которого правоохранительные органы Украины направили в Княжество Монако запрос на экстрадицию, Жеваго безмятежно отдыхает на берегах Французской Ривьеры, катаясь на своей яхте с символом российской агрессии – Z.

Сейчас идет судебный процесс (дело 910/15551/20), в котором четыре британские компании судятся со структурами украинского олигарха Константина Жеваго. Они оспаривают нарушение их прав при покупке Жеваго Полтавского горно-обогатительного комбината.

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Полтавский ГОК – одно из крупнейших предприятий в Украине по добыче и экспорту железной руды и производных полуфабрикатов – железных окатышей. Некоторые СМИ, не без участия самого Жеваго, связывают идущие к нему компании с российской бизнес-группой.

Впрочем, как показало исследование, компании-истцы принадлежат компаниям Amandine Holdings Limited и Lucien Limited, штаб-квартира которых находится за океаном в Белизе. А также украинскому предпринимателю Виталию Гладченко.

Под их управлением британские компании-истцы базируются в Лондоне. Проверка указанных лиц по всем доступным базам данных не находит никакой связи со страной-агрессором.

Напротив, затягивание дела свидетельствует о давлении судей со стороны структур Жеваго. Многократное изменение состава судей говорит о том, что у него все же выходит?

Напомним, по рейтингу Фокуса, в 2021 году Жеваго занял четвертое место в списке ТОП-богачей Украины.