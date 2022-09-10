Зараз триває судовий процес (справа 910/15551/20), в якому чотири британські компанії судяться зі структурами українського олігарха Костянтина Жеваго. Вони оспорюють порушення їхніх прав під час придбання Жеваго Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

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Полтавський ГЗК – одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку та експорту залізної руди та похідних напівфабрикатів – залізних окатишів. Деякі ЗМІ, не без участі самого Жеваго, пов'язують компанії, що позиваються до нього, з російською бізнес-групою.

Втім, як показало дослідження, компанії-позивачі належать компаніям Amandine Holdings Limited та Lucien Limited, штаб-квартира яких розміщується за океаном в Белізі. А також українському підприємцю Віталію Гладченко.

Під їхнім управлінням британські компанії-позивачі базуються в Лондоні. Перевірка зазначених осіб за усіма доступними базами даних не знаходить жодного зв’язку з країною-агресором.

Напроти, затягування справи свідчить про тиск на суддів з боку структур Жеваго. Багаторазова зміна складу суддів говорить про те, що в нього все ж таки виходить?

Нагадаємо, за рейтингом Фокуса, у 2021 році Жеваго посів четверту сходинку в переліку ТОП-багатіїв України.