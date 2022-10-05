Срок действия зерновой сделки завершается: продлят ли ее и как могут реагировать россияне

В июле Украина заключила с Турцией и ООН зерновое соглашение, согласно которому создаются зеленые коридоры для перевозки агропродукции. Его срок действия подходит к концу – Гуменюк рассказала, чего следует ожидать от врага.

Через международных посредников украинская сторона заключила с Россией соглашение, согласно которому создается безопасная зона для транспортировки зерна. Начальник прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона прокомментировала пролонгацию этого документа.

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Выполнялись ли условия договора в течение 2 месяцев

По словам Гуменюк, Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий, когда истечет срок действия документа. Однако, по ее мнению, "зерновое соглашение" все-таки показало свою эффективность, потому что враг выполнял обязательства.

Что можно сказать о пролонгации "зернового договора" – он показал себя достаточно эффективно. Международная гарантия безопасности работает мощно,

– сказала спикер ОК "Юг".

Однако Гуменюк также подчеркнула, что если анализировать все "поведение" врага – то оно не кристально чистое. Оккупанты запускали в направлении портов, в частности Одесского, дроны-камикадзе. Но противовоздушная оборона работала хорошо и отражала атаки захватчиков.

Возможна пролонгация сделки

Представитель пресс-службы оперативного командования заявила, что эффективность "зерновых договоренностей" является указателем для международного сообщества.

Она надеется, что удостоверенная результативность договора натолкнет государства-союзников пролонгировать его.

Будет ли наступление российских сил на Одесщину

После окончания функционирования "зеленых коридоров" враг может попытаться снова оккупировать территории Одесской области. Гуменюк отметила, что у захватчиков развернуты системы ПВО только в направлении Крыма.

"Зерновая сделка" обеспечивает то, что российская сторона ограничивает территории расположения своих кораблей. Но оккупанты все равно держат свое оружие наготове и могут им в любой момент атаковать украинские регионы.

Они держат постоянно ракетоносители наготове. Сейчас во время ухудшения погоды они пытаются удерживать 2 подлодки и 3 надводных ракетоносителя. Также суммарно – 32 ракеты "Калибр". Они могут быть применены по всей территории Украины,

– отметила Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что расслабляться рано. Во время воздушных тревог нужно всегда спускаться в укрытие, ведь Россия тоже запускает ракеты по мирному населению. В частности, часто "прилетает" по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают тепло в домах во время отопительного сезона.

Ответ Гуменюк военным экспертам

Следует также добавить, что она ответила на вопросы журналистки о прогнозах некоторых военных экспертов по ситуации на фронте. Она "пригласила" сотрудничать их с украинской армией больше, чем с телевизионным ресурсом.

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Напомним, Гуменюк недавно сообщала, что ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях Херсонщины. Это означает, что эти территории полностью зачищены от российских захватчиков.

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