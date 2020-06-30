Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал свое отношение к Степану Бандере. Он считает, что это – историческая личность, которая сыграла роль в становлении украинского независимого государства.

Премьер заметил, что тот ценой своей жизни боролся за независимость Украины. Такое мнение политик высказал в интервью BBC.

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К тому же, по словам Шмыгаля, делал это Бандера тогда, когда демократических рычагов для этой борьбы в принципе вообще не существовало.

"Этот человек положил свою жизнь на создание независимого государства Украина. Вопрос к способам, методам, как это делал – это оценивают историки, политики и политологи", – прокомментировал Шмыгаль.

Кто такой Степан Бандера? Украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола ОУН-председатель Провода ОУН-Б. Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это совершил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

О Томосе для Украины

Кроме этого, Шмигаль также прокомментировал получение Томоса для Украины. По его мнению, это – один из геополитических и исторических шагов, которые являются чрезвычайно важными для государства.

Он был осуществлен – это факт, Украина имеет свою поместную церковь. Его еще оценит история и наши потомки,

– заверил премьер.

И добавил, что немалая часть украинцев оценила этот шаг уже сегодня.