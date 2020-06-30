Историческая фигура, – Шмыгаль объяснил свое отношение к Бандере
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал свое отношение к Степану Бандере. Он считает, что это – историческая личность, которая сыграла роль в становлении украинского независимого государства.
Премьер заметил, что тот ценой своей жизни боролся за независимость Украины. Такое мнение политик высказал в интервью BBC.
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К тому же, по словам Шмыгаля, делал это Бандера тогда, когда демократических рычагов для этой борьбы в принципе вообще не существовало.
"Этот человек положил свою жизнь на создание независимого государства Украина. Вопрос к способам, методам, как это делал – это оценивают историки, политики и политологи", – прокомментировал Шмыгаль.
Кто такой Степан Бандера?
Украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола ОУН-председатель Провода ОУН-Б.
Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это совершил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.
О Томосе для Украины
Кроме этого, Шмигаль также прокомментировал получение Томоса для Украины. По его мнению, это – один из геополитических и исторических шагов, которые являются чрезвычайно важными для государства.
Он был осуществлен – это факт, Украина имеет свою поместную церковь. Его еще оценит история и наши потомки,
– заверил премьер.
И добавил, что немалая часть украинцев оценила этот шаг уже сегодня.
Что такое Томос?
Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию.
В начале января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана ПЦУ.
В июне 2020 года выяснилось, что правоохранители открыли дело по Томосу против пятого президента Украины Петра Порошенко – "за разжигание межрелигиозной вражды".