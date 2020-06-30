Історична постать, – Шмигаль пояснив своє ставлення до Бандери
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував своє ставлення до Степана Бандери. Він вважає, що це – історична постать, яка відіграла роль у становленні української незалежної держави.
Прем'єр зауважив, що той ціною свого життя боровся за незалежність України. Таку думку політик висловив у інтерв'ю BBC.
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До того ж, за словами Шмигаля, робив це Бандера тоді, коли демократичних важелів для цієї боротьби в принципі взагалі не існувало.
"Цей чоловік поклав своє життя на створення незалежної держави Україна. Питання до способів, методів, як це робив – це оцінюють історики, політики та політологи", – прокоментував Шмигаль.
Хто такий Степан Бандера?Український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б.
Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.
Про Томос для України
Крім цього, Шмигаль також прокоментував отримання Томосу для України. На його думку, це – один із геополітичних та історичних кроків, які є надзвичайно важливими для держави.
Він був здійснений – це факт, Україна має свою помісну церкву. Його ще оцінить історія та наші нащадки,
– запевнив прем'єр.
Й додав, що чимала частина українців оцінила цей крок вже сьогодні.
Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію.
На початку січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для України. Фактично, з цього моменту була створена ПЦУ.
У червні 2020 року з'ясувалося, що правоохоронці відкрили справу щодо Томоса проти п'ятого президента України Петра Порошенка – "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі".