Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував своє ставлення до Степана Бандери. Він вважає, що це – історична постать, яка відіграла роль у становленні української незалежної держави.

Прем'єр зауважив, що той ціною свого життя боровся за незалежність України. Таку думку політик висловив у інтерв'ю BBC.

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До того ж, за словами Шмигаля, робив це Бандера тоді, коли демократичних важелів для цієї боротьби в принципі взагалі не існувало.

"Цей чоловік поклав своє життя на створення незалежної держави Україна. Питання до способів, методів, як це робив – це оцінюють історики, політики та політологи", – прокоментував Шмигаль.

Хто такий Степан Бандера? Український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б.



Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року. Український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б.Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Про Томос для України

Крім цього, Шмигаль також прокоментував отримання Томосу для України. На його думку, це – один із геополітичних та історичних кроків, які є надзвичайно важливими для держави.

Він був здійснений – це факт, Україна має свою помісну церкву. Його ще оцінить історія та наші нащадки,

– запевнив прем'єр.

Й додав, що чимала частина українців оцінила цей крок вже сьогодні.