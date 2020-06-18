П’ятий український президент Петро Порошенко переконує, що чинна українська влада порушила проти ще одну кримінальну справу. Стосується вона Томосу про автокефалію Православної церкви України.

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Таку заяву Порошенко зробив під будівлею Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід. Політику закидають тиск на керівника Служби зовнішньої розвідки у 2018 році (нібито Порошенко саме таким чином домігся призначення першим заступником глави СЗР Сергія Семочка). Про це повідомляє 24 канал.

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За словами п’ятого президента, влада порушила проти нього справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення Православної церкви України". Дізнався Порошенко про відкриття справи цього тижня.

"За ґрати Порошенка за це", – іронічно виголосив політик.

Опісля його підтримав натовп, який почав кричати "Ганьба!".

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Інші справи проти Порошенка

Окрім справи Семочка, ДБР також викликало Порошенка на допит щодо обставин законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин. Участь у цих перемовинах брали, як сам п’ятий президент, так і високопосадовці іноземних держав. Викликали Порошенка як свідка.

Крім того, його ім'я фігурує ще у двох справах щодо:

незаконного переміщення через кордон 43 картин,

можливого незаконного прослуховування його розмов із ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Коротко про вищезазначені кримінальні провадження

Щодо 43 картин:

26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.

Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників.

Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.

Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.

Згодом силовики штурмували приміщення музею. Як це було – тут.

Щодо нібито записів розмови з Байденом

Записи нібито розмови Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом раніше оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

Там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна.

В Порошенка записи назвали просто спробою зіпсувати стосунки США та України та "спецоперацією п’ятої колони Кремля".

У Байдена плівки назвали відредагованою "діркою від бублика".

В Офісі генпрокурора проти Порошенка розпочали провадження про державну зраду.

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Які справи щодо Порошенка ДБР розглядало раніше

Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку , що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади. Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті. Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації , що містять держтаємницю.

з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних , що містять держтаємницю. Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви). Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

та подальше незаконне видворення його за межі України. Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

через держкордон до Молдови. Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.

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