Порошенко заявил, что власти открыли против него еще одно дело – из-за Томоса
Пятый украинский президент Петр Порошенко утверждает, что действующая украинская власть возбудила против него еще одно уголовное дело. Касается оно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
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Такое заявление Порошенко сделал под зданием Печерского райсуда Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Политику вменяют давление на руководителя Службы внешней разведки в 2018 году (якобы Порошенко именно таким образом добился назначения первым заместителем главы СВР Сергея Семочко). Об этом сообщает 24 канал.
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По словам пятого президента, власть возбудила против него дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины". Узнал Порошенко об открытии дела на этой неделе.
"За решетку Порошенко за это", – иронично произнес политик.
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Другие дела против Порошенко
Кроме дела Семочко, ГБР также вызвало Порошенко на допрос по обстоятельствам законности снятия информации во время проведения международных переговоров. Участие в этих переговорах принимали, как сам пятый президент, так и чиновники иностранных государств. Вызвали Порошенко в качестве свидетеля.
Кроме того, его имя фигурирует еще в двух делах относительно:
- незаконного перемещения через границу 43 картин,
- возможного незаконного прослушивания его разговоров с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.
Коротко о вышеупомянутых уголовных производства
Относительно 43 картин:
- 26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.
- Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников.
- Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.
- Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.
- Впоследствии силовики штурмовали музей. Как это было – здесь.
О якобы записях разговора с Байденом
- Записи якобы разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом ранее обнародовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач.
- Там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнение генпрокурора Шокина.
- У Порошенко записи назвали просто попыткой испортить отношения США и Украины и "спецоперацией пятой колонны Кремля".
- У Байдена пленки назвали отредактированной "дыркой от бублика".
- В Офисе генпрокурора против Порошенко начали производство о государственной измене.
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Какие дела по Порошенко ГБР рассматривало ранее
- Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив, которое привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.
- Интересы госвласти и подделки официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.
- Предполагаемая потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.
- Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
- Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.
- Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.
- Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности.
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
- Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
- Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 год; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
- Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.
- Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
- Возможная госизмена в минских соглашениях. Порошенко якобы достигал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.