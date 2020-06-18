Пятый украинский президент Петр Порошенко утверждает, что действующая украинская власть возбудила против него еще одно уголовное дело. Касается оно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Новое дело против Порошенко: что известно

Такое заявление Порошенко сделал под зданием Печерского райсуда Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Политику вменяют давление на руководителя Службы внешней разведки в 2018 году (якобы Порошенко именно таким образом добился назначения первым заместителем главы СВР Сергея Семочко). Об этом сообщает 24 канал.

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По словам пятого президента, власть возбудила против него дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины". Узнал Порошенко об открытии дела на этой неделе.

"За решетку Порошенко за это", – иронично произнес политик.

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Другие дела против Порошенко

Кроме дела Семочко, ГБР также вызвало Порошенко на допрос по обстоятельствам законности снятия информации во время проведения международных переговоров. Участие в этих переговорах принимали, как сам пятый президент, так и чиновники иностранных государств. Вызвали Порошенко в качестве свидетеля.

Кроме того, его имя фигурирует еще в двух делах относительно:

незаконного перемещения через границу 43 картин,



возможного незаконного прослушивания его разговоров с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Коротко о вышеупомянутых уголовных производства

Относительно 43 картин:

26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.

Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников.

Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.

Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.

Впоследствии силовики штурмовали музей. Как это было – здесь.

О якобы записях разговора с Байденом

Записи якобы разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом ранее обнародовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнение генпрокурора Шокина.

У Порошенко записи назвали просто попыткой испортить отношения США и Украины и "спецоперацией пятой колонны Кремля".

У Байдена пленки назвали отредактированной "дыркой от бублика".

В Офисе генпрокурора против Порошенко начали производство о государственной измене.

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Какие дела по Порошенко ГБР рассматривало ранее

Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив , которое привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.

, которое привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти. Интересы госвласти и подделки официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.

и подделки официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте. Предполагаемая потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации , содержащих гостайну.

из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных , содержащих гостайну. Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы). Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.

и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины. Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.

через госграницу в Молдову. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности.

председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком". Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

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