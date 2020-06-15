Народный депутат Украины Петр Порошенко пришел в апелляционный суд на повторный допрос по делу Виктора Януковича об аннексии Крыма. На этом настаивала защита президента-беглеца, мол, предыдущий допрос был неполноценным.

Видео своего допроса в апелляционном суде сам Петр Порошенко опубликовал в своем фейсбуке.

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На допрос пятый президент пришел в качестве свидетеля. Хотя дело касалось уже доказанных судом преступлений Виктора Януковича, адвокат последнего Виталий Сердюк обвинил Порошенко в "политическом преследовании" своего предшественника.

Во время судебного разбирательства Петр Порошенко рассказал о незаконном обращении Януковича к Путину о вводе российских войск в Крым. Также он рассказал и о собственной встрече в начале 2014 года с Владимиром Константиновым – председателем Верховной Рады АР Крым, который перешел на сторону России.

Я с ним встречался, передал ему предложения, которые заключались в том, что мы приглашали депутатов ВР Крыма сформировать консультативную группу и обсудить все вопросы, которые могли быть у народных депутатов и депутатов Крыма,

– рассказал политик.

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Почему суд допрашивает Порошенко повторно? На этом настаивала защита Виктора Януковича. Адвокаты жаловались, что предварительный допрос в 2018 году имел ограничения в полтора часа, но и так завершился быстрее. Досрочное завершение было из-за некорректных, по мнению суда, вопрос адвокатов. К слову, это был первый случай в истории Украины, когда действующий президент, имеющий иммунитет, докладывал в суде. Впрочем Петр Порошенко включался в заседание через видеоконференцию – на этом настояли прокуроры.

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Оно касается государственной измены бывшего президента, в частности во время аннексии Крыма Россией. Суд уже доказал вину Виктора Януковича, но адвокаты подали апелляцию, рассмотрение которой сейчас и продолжается.

Виктору Януковичу предъявили обвинение в государственной измене, пособничестве в изменении государственных границ и ведении войны. Суд пока доказал только первую вину. За это экс-президента осудили на 13 лет.