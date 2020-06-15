Народний депутат України Петро Порошенко прийшов до апеляційного суду на повторний допит у справі Віктора Януковича про анексію Криму. На цьому наполягав захист президента-втікача, бо, мовляв, попердній допит був неповноцінним.

Відео свого допиту в апеляційному суді сам Петро Порошенко опублікував у власному фейсбуці.

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На допит п'ятий президент прийшов у якості свідка. Хоча справа стосувалася вже доведених судом злочинів Віктора Януковича, адвокат останнього Віталій Сердюк звинуватив Порошенка в "політичному переслідування" свого попередника.

Під час судового розгляду Петро Порошенко розповів про незаконне звернення Януковича до Путіна про введення російських військ у Крим. Також він розповів і про власну зустріч на початку 2014 року з Володимиром Константиновим – головою Верховної Ради АР Крим, який перейшов на бік Росії.

Я з ним зустрічався, передав йому пропозиції, які полягали в тому, що ми запрошували депутатів ВР Криму сформувати консультативну групу й обговорити всі питання, які могли бути в народних депутатів і депутатів Криму,

– розповів політик.

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На цьому наполягав захист Віктора Януковича. Адвокати скаржилися, що попередній допит у 2018 році мав обмеження в півтори години, але й так завершився значно швидше. Дострокове завершення було через некоректні, на думку суду, питання адвокатів.



До слова, це був перший випадок в історії України, коли чинний президент, який має імунітет, доповідав у суді. Втім Петро Порошенко включався в засідання через відеоконференцію – на цьому наполягли прокурори.

Справа Віктора Януковича: коротко

Вона стосується державної зради колишнього президента, зокрема під час анексії Криму Росією. Суд вже довів провину Віктора Януковича, але адвокати подали апеляцію, розгляд якої нині й триває.

Віктору Януковичу висунули обвинувачення у державній зраді, пособництві в зміні державних кордонів, і веденні війни. Суд наразі довів лише першу провину. За це експрезидента засудили на 13 років.