Петр Порошенко был вынужден перенести похороны отца, чтобы явиться в суд. На этом судебном заседании ему должны избрать меру пресечения.

Информацию о переносе похорон озвучил спикер Петра Порошенко Святослав Цеголко. Стоит внимания Гнап назвал 4 дела, за которые Порошенко может грозить тюрьма "Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – написал Цеголко. На 10:00 в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. А прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12:00 на улице Институтской, 7. Смерть Алексея Порошенко 16 июня умер Алексей Порошенко – отец пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Накануне у мужчины случился инсульт. Алексею Порошенко было 84 года. Суд над Порошенко В четверг, 18 июня, должно состояться судебное заседание, на котором будут выбирать меру пресечения Петру Порошенко. В Офисе генпрокурора подали ходатайство в суд о взятии Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен. Речь идет о деле относительно назначения Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.