Порошенко перенес похороны отца из-за суда
Петр Порошенко был вынужден перенести похороны отца, чтобы явиться в суд. На этом судебном заседании ему должны избрать меру пресечения.
Информацию о переносе похорон озвучил спикер Петра Порошенко Святослав Цеголко.
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"Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – написал Цеголко.
На 10:00 в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. А прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12:00 на улице Институтской, 7.
Смерть Алексея Порошенко
- 16 июня умер Алексей Порошенко – отец пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Накануне у мужчины случился инсульт. Алексею Порошенко было 84 года.
Суд над Порошенко
- В четверг, 18 июня, должно состояться судебное заседание, на котором будут выбирать меру пресечения Петру Порошенко. В Офисе генпрокурора подали ходатайство в суд о взятии Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен. Речь идет о деле относительно назначения Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.