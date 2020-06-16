В Офисе генпрокурора подали ходатайство в суд о взятии Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен. Речь идет о деле относительно назначения Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Пятому президенту Украины и лидеру партии "Европейская Солидарность" будут избирать меру пресечения 18 июня. Об этом сообщили адвокаты Порошенко – Илья Новиков и Игорь Головань во время брифинга, сообщает 24 канал. Советуем ознакомиться Порошенко грозит арест: суть подозрения за назначение Семочко Когда состоится суд и что требует Офис генпрокурора Суд назначен на четверг, в 15:15. Заседание состоится в Печерском суде Киева.

Как отметил Новиков, ходатайство расписано одиозному судье Сергею Вовку. Адвокат отметил, что такое решение защитников не удивляет.

Обвинение просит избрать содержание под стражей с возможным залогом в свыше 10 миллионов гривен. Обратите внимание! У пятого президента Петра Порошенко случилось горе в семье – 16 июня умер его отец Алексей. Накануне у него случился инсульт. Несмотря на это, Порошенко планирует явиться на судебное заседание. Почему Порошенко обвиняют в назначении Семочко В октябре 2018 года журналисты во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко владеет имуществом, которое невозможно объяснить официальными доходами.

В то же время родственники Семочко получили гражданство России и имеют бизнес в оккупированном Крыму.

Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.

За неделю до увольнения, 6 апреля, Семочко заметили на входе в АП Порошенко. Позже в эфире одного из телеканалов пятый президент подтвердил, что встречался с Семочко и именно после встречи и разговора с ним подписал указ об увольнении.

В Офисе генпрокурора считают, что Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий.