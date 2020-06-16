Мера пресечения Порошенко: Офис генпрокурора будет просить арест и 10 миллионов гривен залога
В Офисе генпрокурора подали ходатайство в суд о взятии Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен. Речь идет о деле относительно назначения Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Пятому президенту Украины и лидеру партии "Европейская Солидарность" будут избирать меру пресечения 18 июня. Об этом сообщили адвокаты Порошенко – Илья Новиков и Игорь Головань во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Когда состоится суд и что требует Офис генпрокурора
- Суд назначен на четверг, в 15:15. Заседание состоится в Печерском суде Киева.
- Как отметил Новиков, ходатайство расписано одиозному судье Сергею Вовку. Адвокат отметил, что такое решение защитников не удивляет.
- Обвинение просит избрать содержание под стражей с возможным залогом в свыше 10 миллионов гривен.
Почему Порошенко обвиняют в назначении Семочко
- В октябре 2018 года журналисты во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко владеет имуществом, которое невозможно объяснить официальными доходами.
- В то же время родственники Семочко получили гражданство России и имеют бизнес в оккупированном Крыму.
- Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.
- За неделю до увольнения, 6 апреля, Семочко заметили на входе в АП Порошенко. Позже в эфире одного из телеканалов пятый президент подтвердил, что встречался с Семочко и именно после встречи и разговора с ним подписал указ об увольнении.
- В Офисе генпрокурора считают, что Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий.