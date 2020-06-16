В Офісі генпрокурора подали клопотання до суду про взяття Петра Порошенка під варту з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень. Мовиться про справу щодо призначення Порошенком заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

П'ятому президенту України та лідеру партії "Європейська солідарність" обиратимуть запобіжний захід 18 червня. Про це повідомили адвокати Порошенка – Ілля Новіков та Ігор Головань під час брифінгу, інформує 24 канал. Радимо ознайомитись Порошенкові загрожує арешт: суть підозри за призначення Семочка Коли відбудеться суд і що вимагають від суду прокурори Суд призначили на четвер о 15:15. Засідання відбудеться в Печерському суді Києва.

Як зазначив Новіков, клопотання розписано сканадальному судді Сергію Вовку. Адвокат зазначив, що таке рішення захисників не дивує.

Обвинувачення просить обрати тримання під вартою із можливою заставою у понад 10 мільйонів гривень. Зверніть увагу! У п'ятого президента Петра Порошенка трапилося горе у сім'ї – 16 червня помер його батько Олексій. Напередодні в нього стався інсульт. Незважаючи на це, Порошенко планує з'явитися на судове засідання. Чому Порошенка звинувачують у призначенні Семочка У жовтні 2018 року журналісти на чолі з Денисом Бігусом опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко володіє майном, яке неможливо пояснити офіційними доходами.

Водночас родичі Семочка отримали громадянство Росії та мають бізнес в окупованому Криму.

Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року.

За тиждень до звільнення, 6 квітня, Семочка помітили на вході в АП Порошенка. Пізніше в ефірі одного з телеканалів п'ятий президент підтвердив, що зустрічався із Семочком і саме після зустрічі й розмови з ним підписав указ про звільнення.

В Офісі генпрокурора вважають, що Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень.