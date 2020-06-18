Петро Порошенко був змушений перенести похорон батька, щоб з'явитися в суд. На цьому судовому засіданні йому мають обрати запобіжний захід.

Інформацію про перенесення похорону озвучив речник Петра Порошенка Святослав Цеголко. Варте уваги Гнап назвав 4 справи, за які Порошенку може загрожувати в'язниця "Петро Порошенко іде до суду. Тому похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня", – написав Цеголко. На 10:00 у Свято-Михайлівському монастирі відслужать панахиду. А прощання з Олексієм Порошенком відбудеться о 12:00 на вулиці Інститутській, 7. Смерть Олексія Порошенка 16 червня помер Олексій Порошенко – батько п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка. Напередодні в чоловіка стався інсульт. Олексію Порошенку було 84 роки. Суд над Порошенком В четвер, 18 червня, має відбутися судове засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід Петру Порошенку. В Офісі генпрокурора подали клопотання до суду про взяття Петра Порошенка під варту з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень. Мовиться про справу щодо призначення Порошенком заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.