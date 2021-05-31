Китайские власти решили отказаться от "политики 2 детей", которую внедрили в 2015 году.

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Китайцам разрешили иметь 3 детей

Отныне китайские пары из-за угрозы демографического кризиса смогут рожать до 3 детей. Соответствующий шаг – попытка остановить старение нации и уменьшить замедление экономики.

Эксперты заявляют, что уровень рождаемости в Китае значительно ниже, чем необходимо для замены поколения. Это означает, что к 2050 году более 25% населения страны будут старше 65 лет.

Такоеая ощутимое преимущество пенсионеров над людьми, которые будут работать, грозит серьезными проблемами китайской экономике и социальной сфере.

Важно! В Китае впервые за 50 лет сократилась численность жителей. Предыдущее сокращение произошло еще в конце 1950-х годов – после голода, когда погибли миллионы людей.

Политика ограничения рождаемости в Китае: что известно