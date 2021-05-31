Китайська влада вирішила відмовитися від "політики 2 дітей", яку впровадили у 2015 році.

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Китайцям дозволили мати 3 дітей

Відтепер китайські пари через загрозу демографічної кризи зможуть народжувати до 3 дітей. Відповідний крок – спроба зупинити старіння нації та зменшити уповільнення економіки.

Експерти заявляють, що рівень народжуваності в Китаї значно нижчий, ніж необхідно для заміни покоління. Це означає, що до 2050 року понад 25% населення країни будуть старшими за 65 років.

Така відчутна перевага пенсіонерів над людьми, які працюватимуть, загрожує серйозними проблемами китайській економіці та соціальній сфері.

Важливо! У Китаї вперше за 50 років скоротилась чисельність жителів. Попереднє скорочення відбулось ще наприкінці 1950-х років – після голоду, коли загинули мільйони людей.

Політика обмеження народжуваності у Китаї: що відомо