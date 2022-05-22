Исторический вклад в защиту свободы, – Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в 40 миллиардов
22 мая 2022 , 00:02Читати новину українською
Владимир Зеленский вечером 21 мая традиционно обратился к украинцам. В частности, президент поблагодарил Джо Байдена.
Зеленский подчеркнул, что Байден безотлагательно подписал пакет поддержки для Украины, принятый Конгрессом. Речь идет о помощи на 40 миллиардов долларов.
Нам еще нужно биться и идти к победе, – Зеленский обратился к украинцам
Я благодарен президенту Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Это исторический вклад в защиту свободы в Европе,
– заявил президент Зеленский.
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