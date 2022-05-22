Исторический вклад в защиту свободы, – Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в 40 миллиардов

Владимир Зеленский вечером 21 мая традиционно обратился к украинцам. В частности, президент поблагодарил Джо Байдена.

Зеленский подчеркнул, что Байден безотлагательно подписал пакет поддержки для Украины, принятый Конгрессом. Речь идет о помощи на 40 миллиардов долларов.

Нам еще нужно биться и идти к победе, – Зеленский обратился к украинцам

Я благодарен президенту Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Это исторический вклад в защиту свободы в Европе,

– заявил президент Зеленский.

в