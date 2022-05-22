Зеленський наголосив, що Байден невідкладно підписав пакет підтримки для України, який ухвалив Конгрес. Мовиться про допомогу на 40 мільярдів доларів.

Зауважте Нам ще потрібно битися і йти до перемоги, – Зеленський звернувся до українців

Я вдячний президенту Байдену за невідкладне підписання ухваленого Конгресом пакета підтримки для України на 40 мільярдів доларів. Це історичний внесок у захист свободи в Європі,

– заявив президент Зеленський.

Байден підписав закон про 40 мільярдів для України

Білий дім 21 травня повідомив, що Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Гроші спрямують на військову, а також гуманітарну підтримку України.

Коли Сенат схвалив законопроєкт про допомогу для України, Байдена не було у США. Президент вирушив у турне країнами Азії. Зокрема, у маршруті Байдена – Південна Корея та Японія.

Водночас немає можливості відкладати надання допомоги Україні. Саме тому Байден підписав закон не вдома, у Штатах, а під час візиту до Південної Кореї.