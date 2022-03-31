Историей с рублями за газ Россия тупо сама себя закапывает

Кремль заявляет, что некоторые страны выразили интерес к рассчетам в национальных валютах с Россией.

Чтобы вы понимали, вариант, при котором Россия платит Индонезии в рупиях, а та ей в рублях - это примерно как если вы вместо того, чтобы проехать 4 остановки по одной ветке на метро в центр с ожиданием 2 минуты идете сначала на одну маршрутку хрен пойми куда, а потом оттуда уже едете в центр и каждой марштутки ждете 15 минут.

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Финансовый идиотизм

Це просто не вигідно та несе додаткові витрати. Продати на ринку рублі проти рупії, може, і можна, але Это просто не выгодно и несет дополнительные расходы. Продать на рынке рубли против рупии может будет и можно, но очень тяжело и с большими затратами.

При этом валютные риски выше. Нормальные люди даже в этом случае проведут обмен с рубля на рупию через доллар.

Короче, это вообще не гениальное финансовое решение, а обычная упоротость по политическим мотивам. Ну не просто так торговать стараются через доллар или евро. Это тупо выгоднее.

Но ничего, валите сами себя и дальше. Больше контрсанкций богу контрсанкций!

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: