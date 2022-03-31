Щоб ви розуміли, варіант, при якому Росія платить Індонезії в рупіях, а та їй у рублях – це приблизно як якщо ви замість того, щоб проїхати 4 зупинки по одній гілці на метро в центр з очікуванням 2 хвилини йдете спочатку на одну маршрутку бозна-куди, а потім звідти вже їдете до центру і кожної марштутки чекаєте 15 хвилин.

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Фінансовий ідіотизм

Це просто не вигідно та несе додаткові витрати. Продати на ринку рублі проти рупії, може, і можна, але дуже важко і з великими витратами. При цьому валютні ризики вищі.

Нормальні люди навіть у цьому випадку проведуть обмін із рубля на рупію через долар.

Коротше, це взагалі не геніальне фінансове рішення, а звичайна наполегливість із політичних мотивів. Ну, не просто ж так торгувати намагаються через долар чи євро. Це тупо вигідніше.

Але нічого, валите самі себе й надалі. Більше контрсанкцій богу контрсанкцій!

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: